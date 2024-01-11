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Дальнее зарубежье 11.01.2024 13:31

Китайская компания OrienSpace осуществила запуск ракеты Gravity-1 с морской платформы в Желтом море

Ракета-носитель Gravity-1 китайской частной аэрокосмической компании OrienSpace в четверг была успешно запущена на орбиту с морской баржи, находившейся в Желтом море, сообщил телеканал CCTV.

Это первый тестовый полет ракеты Gravity-1, способной выводить на орбиту полезную нагрузку до 6,5 тонн. Она является первой в мире полностью твердотопливной ракетой. Трехступенчатая Gravity-1 состоит из центрального блока и четырех боковых ускорителей. Она может также запускаться с суши.

Запуск был осуществлен в 03:30 по пекинскому времени (в 08:30 мск).

Ракета вывела на орбиту высотой 500 км три метеорологических спутника Yunyao-1.

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Тэги: КИТАЙ, РАКЕТА, СПУТНИКИ, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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