Китайская компания OrienSpace осуществила запуск ракеты Gravity-1 с морской платформы в Желтом море

Ракета-носитель Gravity-1 китайской частной аэрокосмической компании OrienSpace в четверг была успешно запущена на орбиту с морской баржи, находившейся в Желтом море, сообщил телеканал CCTV.

Это первый тестовый полет ракеты Gravity-1, способной выводить на орбиту полезную нагрузку до 6,5 тонн. Она является первой в мире полностью твердотопливной ракетой. Трехступенчатая Gravity-1 состоит из центрального блока и четырех боковых ускорителей. Она может также запускаться с суши.

Запуск был осуществлен в 03:30 по пекинскому времени (в 08:30 мск).

Ракета вывела на орбиту высотой 500 км три метеорологических спутника Yunyao-1.