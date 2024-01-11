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Внешняя политика 11.01.2024 13:49

Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования

Азербайджан в четверг отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования.

Автоколонна из 25 грузовиков с гуманитарной помощью отправлена с территории Сумгайытского технологического парка, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэнерго Азербайджана.

«Груз включает свыше 677 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 22 комплектов трансформаторных подстанций», - подчеркивает Минэнерго.

Груз подготовлен на основании заявок, полученных от Украины на общую сумму $7,6 млн.

Это по счету четвертая партия гуманитарной помощи. Первая партия была отправлена 30 октября 2023 года, вторая – 21 ноября и третья – 8 декабря.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле 2023 года подписал распоряжение о выделении из госбюджета министерству энергетики страны $7,6 млн (в манатном эквиваленте) для оказания гуманитарной помощи Украине. Согласно распоряжению, гуманитарная помощь будет включать закупку электрооборудования и ее поставку в Украину.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УКРАИНА, ГУМПОМОЩЬ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ


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