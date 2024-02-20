Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования

Азербайджан во вторник отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования.

Автоколонна из 25 грузовиков с гуманитарной помощью отправлена с территории Сумгайытского технологического парка, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Минэнерго Азербайджана.

"Груз включает свыше 670 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 26 комплектов трансформаторных подстанций", - подчеркивает Минэнерго.

Груз подготовлен на основании заявок, полученных от Украины на общую сумму $7,6 млн.

Это по счету пятая по счету партия гуманитарной помощи. Первая партия была отправлена 30 октября 2023 года, вторая - 21 ноября, третья - 8 декабря, четвертая - 11 января 2024 года.

В целом, в Украину колоннами из 107 грузовиков отправлено более 3,3 млн метров электрических кабелей и проводов, а также 72 единицы трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле 2023 года подписал распоряжение о выделении из госбюджета министерству энергетики страны $7,6 млн (в манатном эквиваленте) для оказания гуманитарной помощи Украине. Согласно распоряжению, гуманитарная помощь будет включать закупку электрооборудования и ее поставку в Украину.

Н.Аббасова