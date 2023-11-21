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Внешняя политика 21.11.2023 15:48

Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования

Азербайджан во вторник отправил в Украину вторую часть гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования.

Автоколонна из 23 грузовиков с гуманитарной помощью отправлена с территории Сумгайытского технологического парка, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэнерго Азербайджана.

Груз включает свыше 900 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 18 трансформаторов и комплектов трансформаторных подстанций.

Груз подготовлен на основании заявок, полученных от Украины на общую сумму $7,6 млн.

«Следующий груз будет отправлен в Украину в ближайшее время», - подчеркивает Минэнерго.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле 2023 года подписал распоряжение о выделении министерству энергетики страны $7,6 млн (в манатном эквиваленте) для оказания гуманитарной помощи Украине.

Согласно распоряжению, гуманитарная помощь будет включать закупку электрооборудования и ее поставку в Украину.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.

Х.Насирзаде

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Тэги: УКРАИНА, ГУМПОМОЩЬ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ


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