Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования

Азербайджан во вторник отправил в Украину вторую часть гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования.
Автоколонна из 23 грузовиков с гуманитарной помощью отправлена с территории Сумгайытского технологического парка, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэнерго Азербайджана.
Груз включает свыше 900 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 18 трансформаторов и комплектов трансформаторных подстанций.
Груз подготовлен на основании заявок, полученных от Украины на общую сумму $7,6 млн.
«Следующий груз будет отправлен в Украину в ближайшее время», - подчеркивает Минэнерго.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле 2023 года подписал распоряжение о выделении министерству энергетики страны $7,6 млн (в манатном эквиваленте) для оказания гуманитарной помощи Украине.
Согласно распоряжению, гуманитарная помощь будет включать закупку электрооборудования и ее поставку в Украину.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.
Х.Насирзаде
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