Азербайджан в 2022-2023гг оказал Украине помощь на $34 млн - МИД

Азербайджан в 2022-2023гг оказал Украине помощь на сумму $34 млн, сектору Газа - на $2 млн, сообщил МИД Азербайджана.

“В этом году продолжилась гуманитарная помощь Азербайджана Украине. В целом объем гуманитарной помощи, а также помощь на восстановление и реконструкцию, предоставленной Азербайджаном Украине, составляет более 57 млн манатов (около $34 млн), половина из которых реализована в текущем году”, - отмечает МИД.





По данным ведомства, кроме этого, с целью оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа Ближневосточному агентству ООН (UNRWA) для помощи палестинским беженцам и организации работ Азербайджан перечислил $2 млн в качестве финансовой помощи.





Х.Насирзаде