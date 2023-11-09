Обсуждать сближение Киева с ЕС сейчас абсурдно - МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто полагает, что сейчас не время для каких-либо шагов по сближению Украины с ЕС.
"Сейчас не то время, чтобы рассматривать какие-либо дальнейшие шаги, касающиеся переговоров о членстве Украины в ЕС", - приводят слова венгерского министра сербские СМИ.
"В нынешних обстоятельствах было бы явно абсурдно, чтобы Европейская комиссия, европейские учреждения и страны-участницы принимали решения, касающиеся функционирования институтов верховенства права на Украине", - подчеркнул Сийярто.
Еврокомиссия (ЕК) накануне рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС при выполнении Киевом ряда условий, заявила в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, переговоры с Киевом начнутся, как только он выполнит проводимые реформы. ЕК предоставит обновленную информацию по этим переговорам в марте 2024 года.
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