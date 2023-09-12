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Карабах 12.09.2023 13:51

Консорциум венгерских компаний в 2024г приступит к восстановлению н.п. Солтанлы в В.Зангезуре – глава МИД Венгрии

Консорциум крупных венгерских строительных компаний в 2024 году приступит к работам по восстановлению населенного пункта Солтанлы Джабраильского района Азербайджана (экономический район Восточный Зангезур), сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по словам Сийярто, которые приводит Daily News Hungary, правительство Азербайджана одобрило эти планы, некоторые контракты уже подписаны.

С таким заявлением Сийярто выступил в Будапеште на совместной пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

В свою очередь, газета The Budapest Times пишет, что на переговорах Джаббарова и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обсуждалось сотрудничество Баку и Будапешта в энергетической сфере. В ходе встречи венгерский премьер заявил, что энергобезопасность страны была укреплена «благодаря начавшемуся в июле хранению азербайджанского природного газа в Венгрии».

Р.Керимов

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Тэги: ВЕНГРИЯ, МИД, ПРОЕКТ


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