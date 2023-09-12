Консорциум венгерских компаний в 2024г приступит к восстановлению н.п. Солтанлы в В.Зангезуре – глава МИД Венгрии

Консорциум крупных венгерских строительных компаний в 2024 году приступит к работам по восстановлению населенного пункта Солтанлы Джабраильского района Азербайджана (экономический район Восточный Зангезур), сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по словам Сийярто, которые приводит Daily News Hungary, правительство Азербайджана одобрило эти планы, некоторые контракты уже подписаны.
С таким заявлением Сийярто выступил в Будапеште на совместной пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
В свою очередь, газета The Budapest Times пишет, что на переговорах Джаббарова и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обсуждалось сотрудничество Баку и Будапешта в энергетической сфере. В ходе встречи венгерский премьер заявил, что энергобезопасность страны была укреплена «благодаря начавшемуся в июле хранению азербайджанского природного газа в Венгрии».
Р.Керимов
Рост ВВП Азербайджана в январе-августе ускорился до 0,8%
ГТК увеличил за 8 месяцев перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 10%
ПИИ в экономику Азербайджана в I полугодии сократились на 7,5%
Глава Alibaba обозначил развитие ИИ-решений как один из ключевых приоритетов компании
Алиев принял участие в открытии нового здания школы номер №11 в Хырдалане
Азербайджанский вуз направит 272 тыс. манатов на ремонт студенческого общежития
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Поставки F-16 Украине ничего не изменят, только затянут конфликт - Путин
Турция направила в пострадавшую от наводнений Ливию спасателей и гумпомощь
Госдеп США одобрил продажу Польше интегрированной системы противоракетной обороны IAMD
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии GCCM 2023 в Алматы
Пожертвуй для образования и сделай мир лучше!
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС