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Туризм 11.01.2024 22:02

Турпоток в Израиль в 2023 году оказался ниже прогнозов из-за конфликта с Палестиной

Израиль в 2023 году недосчитался около 900 тыс. туристов из-за обострения конфликта с Палестиной: по итогам года страна приняла 3 млн туристов вместо ожидавшихся 3,9 млн, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.

"По данным центрального статистического бюро Израиля, в 2023 году страну посетили 3 млн туристов со всего мира, что на 13% больше, чем в прошлом году, и на 34% меньше, чем в рекордном 2019. До 7 октября предполагалось, что по итогам года страну посетят около 3,9 миллиона туристов, и турпоток приблизится к допандемийному. Однако после обострения конфликта между Израилем и Палестиной количество въезжающих в Израиль туристов значительно сократилось: в последнем квартале 2023 года прибыло 180 тыс. человек, тогда как ожидалось около 900 тыс.", - говорится в сообщении.

Россия заняла четвертое место среди стран, откуда приехало больше всего туристов. Турпоток составил 158,5 тыс., снизившись на 3% по сравнению с 2022 годом и на 50% - по сравнению с 2019. Также в первой пятерке - США (853 тыс.), Франция (216 тыс.), Великобритания (185 тыс.) и Германия (155 тыс.).

"Ситуация обнадеживает: хотя некоторые туристы отложили путешествие из-за войны, многие не отменили бронирования и ждут подходящего времени для поездки. Израиль, как туристическое направление, может многое предложить. Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать путешественников в нашей стране", - цитирует пресс-служба министра туризма Хаима Каца.

По данным министерства, в 2023 году 36% путешественников приехали с целью туризма и осмотра достопримечательностей, 20% - в паломнические туры. Половина всех туристов - христиане, 24% - иудеи. Средние расходы одного туриста без учета стоимости авиабилетов составили: 6 005 шекелей.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРИЗМ, ИТОГИ


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