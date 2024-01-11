Турпоток в Израиль в 2023 году оказался ниже прогнозов из-за конфликта с Палестиной

Израиль в 2023 году недосчитался около 900 тыс. туристов из-за обострения конфликта с Палестиной: по итогам года страна приняла 3 млн туристов вместо ожидавшихся 3,9 млн, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
"По данным центрального статистического бюро Израиля, в 2023 году страну посетили 3 млн туристов со всего мира, что на 13% больше, чем в прошлом году, и на 34% меньше, чем в рекордном 2019. До 7 октября предполагалось, что по итогам года страну посетят около 3,9 миллиона туристов, и турпоток приблизится к допандемийному. Однако после обострения конфликта между Израилем и Палестиной количество въезжающих в Израиль туристов значительно сократилось: в последнем квартале 2023 года прибыло 180 тыс. человек, тогда как ожидалось около 900 тыс.", - говорится в сообщении.
Россия заняла четвертое место среди стран, откуда приехало больше всего туристов. Турпоток составил 158,5 тыс., снизившись на 3% по сравнению с 2022 годом и на 50% - по сравнению с 2019. Также в первой пятерке - США (853 тыс.), Франция (216 тыс.), Великобритания (185 тыс.) и Германия (155 тыс.).
"Ситуация обнадеживает: хотя некоторые туристы отложили путешествие из-за войны, многие не отменили бронирования и ждут подходящего времени для поездки. Израиль, как туристическое направление, может многое предложить. Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать путешественников в нашей стране", - цитирует пресс-служба министра туризма Хаима Каца.
По данным министерства, в 2023 году 36% путешественников приехали с целью туризма и осмотра достопримечательностей, 20% - в паломнические туры. Половина всех туристов - христиане, 24% - иудеи. Средние расходы одного туриста без учета стоимости авиабилетов составили: 6 005 шекелей.
В Латвии ждут Алиева с визитом в 2024 году
PBA подготовит ПСД строительства детсада-яслей и здания школы в Агдаме
Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования
Инфляция в ОЭСР в ноябре замедлилась 3-й месяц подряд
Мировые поставки ПК упали на 14,8% в 2023 году - Gartner
Chesapeake Energy покупает Southwestern Energy за $7,4 млрд, сделка будет оплачена акциями
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Макрон утвердил состав правительства Франции
Латвия поставит Украине вертолеты, артиллерию, снаряды и ракеты
США требуют от Ирана немедленно освободить задержанный танкер - Госдеп
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Реализуйте свои планы с кредитом до 50 000 AZN
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы