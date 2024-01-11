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Наука и образование 11.01.2024 21:16

Запуск японской миссии по исследованию марсианского спутника Фобоса перенесен на 2026 год - JAXA

Запуск японской миссии по сбору образцов грунта со спутника Марса - Фобоса и возвращению их на Землю, ранее запланированный на конец этого года, перенесен на 2026 год, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) изданию SpaceNews.

По данным JAXA, перенос миссии Martian Moons eXploration (MMX) связан с необходимостью проверки возможностей новой ракеты-носителя H3, на которой должна стартовать японская автоматическая межпланетная станция, и дополнительного времени для подготовки автоматической межпланетной станции.

"В связи с необходимостью оценки результатов тестового пуска (новой японской ракеты) ракеты H3 и учитывая важность обеспечения достаточного времени для предварительной проверки MMX на земле, график запусков японских ракет был пересмотрен", - сообщило агентство изданию SpaceNews.

Японская ракета H3 совершила свой первый полет в марте 2023 года, но не смогла выйти на орбиту, поскольку двигатель ее второй ступени не сработал. Второй запуск H3 запланирован на 14 февраля с тестовой полезной нагрузкой и двумя небольшими спутниками.

Первоначально запуск MMX планировалось осуществить в сентябре 2024 года. Зонд должен был выйти на орбиту вокруг Марса в августе 2025 года и оставаться там в течение трех лет, прежде чем отправиться обратно на Землю и вернуться в сентябре 2029 года.

Решение отложить миссию MMX до 2026 года также связано со следующим доступным окном для запуска миссии к Марсу.

MMX - это космический корабль весом около 4 тонн, несущий набор инструментов, в том числе разработанных с участием NASA, для изучения Марса и двух его спутников - Фобоса и Деймоса. На зонде также будет находиться небольшой марсоход, совместно разработанный французским космическим агентством CNES и немецким аэрокосмическим агентством DLR для исследования Фобоса.

Основная задача MMX - приземлиться на Фобосе и собрать образцы пород для возвращения на Землю. Ученые планируют проанализировать образцы, чтобы определить, образовались ли Фобос и, вероятно, Деймос в результате столкновения более крупного объекта с Марсом, или это небольшие астероиды, захваченные планетой на свою орбиту. Согласно новому графику запуска миссии, MMX вернет образцы на Землю в 2031 году.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗОНД, МАРС, ФОБОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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