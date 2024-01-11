Нефть продолжает дорожать, Brent достигла $78,7 за баррель

Подъем цен на нефть продолжился вечером в четверг из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:33 повысилась на $1,9 (2,47%), до $78,7 за баррель.
Фьючерсы на WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,04 (2,86%), до $73,41 за баррель.
Йеменские хуситы ранее на этой неделе организовали массированную атаку ракетами и дронами на суда в Красном море и в узком Баб-эль-Мандебском проливе, через который проходит около 10% мировых потоков нефти. По данным военных США, все дроны и ракеты были сбиты, однако транспортные компании все равно избегают маршрута через Красное море.
Хуситы в 2019 году также подвергали обстрелам энергетическую инфраструктуру в ОАЭ и Саудовской Аравии, отметила Хелима Крофт из RBC Capital Markets.
"Мы можем представить себе сценарий, при котором хуситы вернутся к такой тактике, если США с союзниками будут напрямую атаковать их базы в Йемене. Особенные риски в таком случае грозят инфраструктуре в Красном море, включая НПЗ в Джизане и Джедде", - написала она.
Кроме того, иранские военные подтвердили информацию о задержании танкера в Оманском заливе. St. Nikolas следует в направлении портов Исламской Республики, говорится в сообщении государственного агентства "Мехр". Судно конфисковано по решению суда в качестве ответа на "кражу Соединенными Штатами иранской нефти в 2023 году".
St. Nikolas, которым владеет греческая судоходная компания Empire Navigation, перевозил иракскую нефть и следовал по маршруту из Басры (Ирак) в Турцию через Суэцкий канал. Судно зафрахтовала турецкая компания Tupras. При этом иранская сторона, как отмечает "Мехр", называет танкер "американским".
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