КНР и Саудовская Аравия призывают не допустить эскалации ситуации в Красном море

Власти Китая призывают предотвратить эскалацию ситуации в Красном море после ударов США и Британии по позициям хуситов в Йемене, сообщает издание Global Times со ссылкой на представителя МИД КНР Мао Нин.

"Китай обеспокоен ростом напряженности в Красном море. (...) Мы призываем участников событий сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы предотвратить расширение масштабов конфликта", - заявила Мао Нин на пресс-конференции в пятницу.

Представитель китайского МИД подчеркнула, что через Красное море проходят важные международные торговые маршруты.

"Мы надеемся, что все стороны смогут сыграть конструктивную и ответственную роль в поддержании безопасности и стабильности на Красном море - это соответствует общим интересам международного сообщества", - добавила она.

Вместе с тем власти Саудовской Аравии выразили беспокойство в связи с военными действиями в Красном море и авиаударами по объектам хуситов в Йемене.

"Королевство указывает на важность сохранения безопасности и стабильности в регионе Красного моря (...) Саудовская Аравия призывает к сдержанности, к предотвращению эскалации ситуации в свете событий, свидетелями которых является регион", - говорится в заявлении на сайте Саудовского агентства новостей.

В свою очередь советник премьер-министра Ирака Фади аш-Шамари предупредил, что западные страны расширяют масштабы конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС и усиливают напряженность в районе Красного моря.

Ранее командование американских ВВС сообщило, что США и их союзники в ночь на пятницу нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене.