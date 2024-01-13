Tesla остановит производство на заводе в Берлине на две недели из-за нехватки комплектующих

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. планирует остановить производство на германском предприятии на две недели из-за проблем с транспортировкой грузов через Красное море.
Это является сигналом о том, что ситуация в регионе создает угрозу нового кризиса в цепочках поставок для европейских производителей, зависимых от компонентов из Китая и других азиатских стран, пишет газета The Wall Street Journal.
Tesla сообщила, что практически полностью остановит производство на "гигафабрике" неподалеку от Берлина с 29 января из-за нехватки комплектующих. Возобновить производство планируется 12 февраля.
"Существенное увеличение сроков транспортировки создает разрыв в цепочках поставок. Из-за нехватки компонентов мы вынуждены приостановить выпуск автомобилей на предприятии в Берлине", - говорится в сообщении компании.
Транспортные компании из-за атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море были вынуждены искать обходные пути, что привело к существенному увеличению сроков доставки грузов.
"Гигафабрика" Берлин-Бранденбург является первой производственной площадкой Tesla в Европе и ее самым современным, устойчивым и эффективным предприятием, отмечают в компании.
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