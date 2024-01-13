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Транспорт и связь 13.01.2024 01:33

Tesla остановит производство на заводе в Берлине на две недели из-за нехватки комплектующих

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. планирует остановить производство на германском предприятии на две недели из-за проблем с транспортировкой грузов через Красное море.

Это является сигналом о том, что ситуация в регионе создает угрозу нового кризиса в цепочках поставок для европейских производителей, зависимых от компонентов из Китая и других азиатских стран, пишет газета The Wall Street Journal.

Tesla сообщила, что практически полностью остановит производство на "гигафабрике" неподалеку от Берлина с 29 января из-за нехватки комплектующих. Возобновить производство планируется 12 февраля.

"Существенное увеличение сроков транспортировки создает разрыв в цепочках поставок. Из-за нехватки компонентов мы вынуждены приостановить выпуск автомобилей на предприятии в Берлине", - говорится в сообщении компании.

Транспортные компании из-за атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море были вынуждены искать обходные пути, что привело к существенному увеличению сроков доставки грузов.

"Гигафабрика" Берлин-Бранденбург является первой производственной площадкой Tesla в Европе и ее самым современным, устойчивым и эффективным предприятием, отмечают в компании.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, TESLA, ПРОИЗВОДСТВО, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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