Tesla снижает цены на электромобили Model Y в Германии

Американский производитель электромобилей Tesla снизил цены на Model Y в Германии, пишет издание Barron`s.
Model Y Long Range и Model Y Performance теперь стоят дешевле на 5 тыс. евро (более чем на 8%), чем на прошлой неделе, исходя из данных на сайте компании. Более дешевая заднеприводная версия Model Y получила скидку 4%.
Неделю назад компания уменьшила стоимость Model 3 и Model Y в Китае соответственно на 5,9% и 2,8%, напоминает издание. В прошлом году Tesla снизила цены по всему миру, чтобы оставаться конкурентоспособной на фоне других производителей электромобилей и компенсировать более высокие процентные ставки, которые увеличивают стоимость автомобилей, если они покупаются в кредит.
В Германии конкуренция исходит в основном от Volkswagen, крупнейшего автопроизводителя страны. В прошлом году VW обогнал Tesla по доле рынка в стране.
Котировки акций Tesla снижаются на 1,5% в ходе предварительных торгов в среду. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние три месяца опустилась на 9,4% (до $696 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq прибавил 10,1%.
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