Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8482 RUR   0.0193 GBR   2.1461 TRY   0.0564

Цена на нефть

16.01 $/bbl +/- WTI 72.40 -0.05 Brent 78.29 +0.14

Транспорт и связь 17.01.2024 20:04

Tesla снижает цены на электромобили Model Y в Германии

Американский производитель электромобилей Tesla снизил цены на Model Y в Германии, пишет издание Barron`s.

Model Y Long Range и Model Y Performance теперь стоят дешевле на 5 тыс. евро (более чем на 8%), чем на прошлой неделе, исходя из данных на сайте компании. Более дешевая заднеприводная версия Model Y получила скидку 4%.

Неделю назад компания уменьшила стоимость Model 3 и Model Y в Китае соответственно на 5,9% и 2,8%, напоминает издание. В прошлом году Tesla снизила цены по всему миру, чтобы оставаться конкурентоспособной на фоне других производителей электромобилей и компенсировать более высокие процентные ставки, которые увеличивают стоимость автомобилей, если они покупаются в кредит.

В Германии конкуренция исходит в основном от Volkswagen, крупнейшего автопроизводителя страны. В прошлом году VW обогнал Tesla по доле рынка в стране.

Котировки акций Tesla снижаются на 1,5% в ходе предварительных торгов в среду. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние три месяца опустилась на 9,4% (до $696 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq прибавил 10,1%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, TESLA, ЦЕНЫ, СНИЖЕНИЕ


Похожие новости


Tesla остановит производство на заводе в Берлине на две недели из-за нехватки комплектующих Tesla инвестирует около 4 млрд евро в свой первый европейский завод

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az