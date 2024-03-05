Завод Tesla в Германии приостановил работу, подозревается поджог

Производство на заводе Teslaв пригороде Берлина было приостановлено во вторник из-за перебоя электроснабжения, который стал следствием пожара на прилегающей к заводу территории, пишут немецкие СМИ.
Причиной пожара мог стать поджог, написала Berliner Zeitung.
Помимо завода, без электричества остались около 2 тыс. семей в находящихся рядом районах.
По сообщениям СМИ, в последнее время экологические активисты проводили акции протеста в лесу около завода Tesla, который компания хочет вырубить, чтобы расширить производственную площадку.
Акции Tesla дешевеют на 2,4%. С начала года капитализация компании упала на 24%, до $643,5 млрд.
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