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ТЭК 05.03.2024 17:29

Завод Tesla в Германии приостановил работу, подозревается поджог

Производство на заводе Teslaв пригороде Берлина было приостановлено во вторник из-за перебоя электроснабжения, который стал следствием пожара на прилегающей к заводу территории, пишут немецкие СМИ.

Причиной пожара мог стать поджог, написала Berliner Zeitung.

Помимо завода, без электричества остались около 2 тыс. семей в находящихся рядом районах.

По сообщениям СМИ, в последнее время экологические активисты проводили акции протеста в лесу около завода Tesla, который компания хочет вырубить, чтобы расширить производственную площадку.

Акции Tesla дешевеют на 2,4%. С начала года капитализация компании упала на 24%, до $643,5 млрд.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, TESLA, ПРОИЗВОДСТВО, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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