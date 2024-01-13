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Бизнес и законодательство 13.01.2024 02:03

BlackRock покупает инвестфонд Global Infrastructure Partners за $12,5 млрд

Американская инвесткомпания BlackRock Inc., крупнейшая в мире по объему активов под управлением, покупает фонд прямых инвестиций Global Infrastructure Partners (GIP) за $12,5 млрд.

Как говорится в пресс-релизе BlackRock, компания оплатит сделку денежными средствами в размере $3 млрд плюс 12 млн собственных акций. Стоимость этого пакета на закрытие рынка в четверг составляла $9,5 млрд.

BlackRock планирует привлечь заемные средства для финансирования денежной составляющей сделки.

GIP, специализирующийся на инвестициях в инфраструктуру, управляет активами на сумму более $100 млрд. В BlackRock ожидают, что сегмент инфраструктурных инвестиций, объем которого в настоящее время оценивается в $1 трлн, будет одним из самых быстро растущих рынков частных инвестиций в ближайшие годы.

В портфель GIP входят свыше 40 компаний, генерирующих ежегодно в общей сложности выручку более $75 млрд.

Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2024 года.

В отдельном пресс-релизе BlackRock сообщила, что ее чистая прибыль в четвертом квартале 2023 года выросла на 9%, до $1,375 млрд по сравнению с $1,259 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $9,15 с $8,29.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $9,66 на акцию с $8,93 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка BlackRock выросла на 7%, до $4,63 млрд.

Объем активов под управлением компании на конец 2023 года составил $10,009 трлн против $8,594 трлн годом ранее.

В прошлом году BlackRock вернула акционерам в общей сложности $4,5 млрд, в том числе $1,5 млрд за счет обратного выкупа акций.

Совет директоров компании одобрил повышение квартальных дивидендов на 2%, до $5,1 на акцию.

Бумаги BlackRock теряют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость увеличилась на 5%.

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Тэги: США, BLACKROCK, СДЕЛКА, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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