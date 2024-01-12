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Наука и образование 12.01.2024 20:21

AMU направит 421,7 тыс. манатов на текущий ремонт 2 этажей учебного центр

Азербайджанский медицинский университет (AMU) направит свыше 421 тыс. манатов на текущий ремонт первого и третьего этажей здания Учебного центра №1.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала государственных закупок, с ООО «PROQRESS İNŞAAT EN» подписан соответствующий контракт.

Стоимость договора – 421,673 тыс. манатов.

Срок завершения ремонтных работ – май 2024 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AMU, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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