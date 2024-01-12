AMU направит 421,7 тыс. манатов на текущий ремонт 2 этажей учебного центр

Азербайджанский медицинский университет (AMU) направит свыше 421 тыс. манатов на текущий ремонт первого и третьего этажей здания Учебного центра №1. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала государственных закупок, с ООО «PROQRESS İNŞAAT EN» подписан соответствующий контракт. Стоимость договора – 421,673 тыс. манатов. Срок завершения ремонтных работ – май 2024 года. Б.Рустамбеков

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