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Дальнее зарубежье 13.01.2024 16:39

В Комитете начштабов США ожидают продолжения атак йеменских хуситов

Американское командование полагает, что йеменские хуситы не прекратят атаки, несмотря на две серии ударов США по их позициям, заявил журналистам глава оперативного управления Комитета начальников штабов генерал-лейтенант Дуглас Симс.

"Их заявления довольно жесткие и резкие, и мы ожидаем, что они попытаются пойти на какие-то ответные меры. Я надеюсь, что они не ответят, но мы готовы на случай такого развития событий", - приводит его слова телеканал "Аль-Джазира".

По его словам, ранее после ударов США и Британии мятежники выпустили, как минимум, одну ракету.

Накануне десятки тысяч йеменцев вышли на акции протеста против ударов США и Британии. Демонстранты, размахивающие палестинскими и йеменскими флагами, собирались в городах Ходейда, Таиз и Аден.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Накануне США Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Атаки осуществили при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады. Командование американских ВВС заявило, что всего по 16 объектам хуситов в Йемене нанесли более 60 ударов.

В субботу Центральное командование ВС США сообщило, что 13 января нанесло новый удар по мятежникам - по радиолокационной станции.

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Тэги: США, ЙЕМЕН, КОНТРУДАРЫ, ОЖИДАНИЯ


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