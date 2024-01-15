Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8637 RUR   0.0193 GBR   2.1683 TRY   0.0565

Цена на нефть

12.01 $/bbl +/- WTI 72.68 +0.66 Brent 78.29 +0.88

Происшествия 15.01.2024 10:15

СГБ Азербайджана выявила транснациональную ОПГ, занимающуюся подделкой документов Украины

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана выявила транснациональную организованную преступную группировку (ОПГ), занимающуюся подделкой документов Украины.

«В частности, ОПГ, злоупотребляя процессами, происходящими между странами региона в последние годы, незаконно предоставляла гражданам Азербайджана и гражданам других стран, официальные украинские документы, с целью возможности жить в разных государствах, получать убежище и свободно передвигаться без визы под именем граждан Украины», - говорится в сообщении СГБ.

В ходе следствия выявлено, что проживавший во Львове Нуриев Ибадат Гахраман оглы, проживавший в Стамбуле Багиров Фарид Вагиф оглы и другие лица, по предварительному сговору, с января 2023 года незаконно изготавливали загранпаспорта Украины, удостоверения личности, водительские права и другие документы и реализовывали их по цене до $30 тыс.

«В результате мер, предпринятых СГБ, данные лица задержаны и привлечены к следствию в Азербайджане. Им предъявлены обвинения в незаконном изготовлении и продаже поддельных документов, и других преступных деяниях», - подчеркивает спецслужба.

Расследования также выявило лиц, пользующихся поддельными документами в различных странах.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СГБ, ДОКУМЕНТЫ, ПОДДЕЛКА


Похожие новости


СГБ Азербайджана рассекретила документы, подтверждающие нацистскую сущность Армении

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az