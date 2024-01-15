СГБ Азербайджана выявила транснациональную ОПГ, занимающуюся подделкой документов Украины

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана выявила транснациональную организованную преступную группировку (ОПГ), занимающуюся подделкой документов Украины.
«В частности, ОПГ, злоупотребляя процессами, происходящими между странами региона в последние годы, незаконно предоставляла гражданам Азербайджана и гражданам других стран, официальные украинские документы, с целью возможности жить в разных государствах, получать убежище и свободно передвигаться без визы под именем граждан Украины», - говорится в сообщении СГБ.
В ходе следствия выявлено, что проживавший во Львове Нуриев Ибадат Гахраман оглы, проживавший в Стамбуле Багиров Фарид Вагиф оглы и другие лица, по предварительному сговору, с января 2023 года незаконно изготавливали загранпаспорта Украины, удостоверения личности, водительские права и другие документы и реализовывали их по цене до $30 тыс.
«В результате мер, предпринятых СГБ, данные лица задержаны и привлечены к следствию в Азербайджане. Им предъявлены обвинения в незаконном изготовлении и продаже поддельных документов, и других преступных деяниях», - подчеркивает спецслужба.
Расследования также выявило лиц, пользующихся поддельными документами в различных странах.
В настоящее время продолжаются интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
Б.Рустамбеков
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