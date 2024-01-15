Алиев принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса Погранслужбы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии открытия нового военного госпитального комплекса Государственной пограничной службы (ГПС).
Комплекс действует в Баку, сообщается в информации на сайте главы государства.
Р.Керимов
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