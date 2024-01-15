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Здравоохранение 15.01.2024 10:44

Алиев принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса Погранслужбы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии открытия нового военного госпитального комплекса Государственной пограничной службы (ГПС).

Комплекс действует в Баку, сообщается в информации на сайте главы государства.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ГПС, КОМПЛЕКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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