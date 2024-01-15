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Происшествия 15.01.2024 21:44

Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до 7 - МЧС

Число погибших при взрыве в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку увеличилось до 7, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МЧС.

Ранее сообщалось о 6 погибших в результате инцидента.

"Согласно обновленной информации в ходе спасательно-поисковых работ на месте взрыва из-под завалов извлечены тела 7 человек. В настоящее время поисково-спасательные операции продолжаются", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в понедельник в мебельном цеху, расположенном недалеко от улицы Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, произошел взрыв. В результате вррыва также получили ранения 24 человека, из которых 23 человека были госпитализированы, а одному была оказана первая помощь на месте.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц).

Для установления причины взрыва, размера ущерба, а также других вопросов, связанных с делом, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Н.Аббасова

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Тэги: МЧС, МЕБЕЛЬ, ЦЕХ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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