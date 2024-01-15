Активная фаза наступления ЦАХАЛ на севере Газы окончена - глава Минобороны Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила активные наступательные действия на севере сектора Газа, солдаты подавляют остатки сопротивления группировки ХАМАС в этом районе, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галлант.
"Министр обороны Йоав Галлант сказал, что интенсивная фаза сухопутного наступления в северной Газе подошла к концу, скоро она также закончится в районе Хан-Юниса на юге анклава", - информирует The Times of Israel.
"На юге Газы интенсивная фаза скоро завершится", - приводит издание слова Галланта. Однако он не уточнил, когда именно это произойдет.
По его словам, благодаря действиям ЦАХАЛ бригада ХАМАС "Хан-Юнис" частично утратила боеспособность. Он также заявил, что военные перерезали наземные пути и туннели, ведущие в город Рафах.
В то же время он предупредил, что "политическая нерешительность может повредить успеху военной операции". "Будущее правительство сектора Газа должно быть с его территории. Газой будут управлять палестинцы. Конец военной кампании должен быть закреплен политическим актом", - добавил министр.
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