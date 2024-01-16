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Спорт 16.01.2024 09:20

Месси признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА

Нападающий американского клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком мира по итогам 2023 года по версии ФИФА.

Он стал обладателем премии The FIFA Best в третий раз.

При этом 36-летний футболист на церемонии награждения, прошедшей в Лондоне, отсутствовал.

В шорт-лист также входили нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, а также форвард сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Лучшей футболисткой признана Айтана Бонмати ("Барселона", сборная Испании), лучшим тренером стал Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), лучшим тренером в женском футбола – Сарина Вигман (сборная Англии). Лучшим вратарем признали голкипера "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсона.

Ранее Месси уже становился лауреатом 2023 года. Он в восьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему футболисту мира по версии журнала France Press.

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Тэги: ФУТБОЛ, FIFA, МЕССИ


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