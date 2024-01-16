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Здравоохранение 16.01.2024 13:44

Минздрав презентовал проект «Цифровизация фармацевтического сектора в рамках трансформации системы здравоохранения»

Министерство здравоохранения Азербайджана во вторник презентовало проект «Цифровизация фармацевтического сектора в рамках трансформации системы здравоохранения».

Глава Минздрава Теймур Мусаев, слова которого приводятся в пресс-релизе ведомства, отметил, что «сегодня проходит презентация системы «Электронный рецепт» и соответствующего мобильного приложения, разработанных министерством здравоохранения, а также «Системы мониторинга и слежения за движением лекарственных препаратов».

По его словам, обе информационные системы разработаны в соответствии с дополнениями и изменениями, внесенными в законодательство в рамках цифровизации фармацевтического сектора.

«В перспективе в целях повышения уровня удовлетворенности государственными услугами и предоставления качественных медицинских услуг будут продолжены меры по цифровой трансформации здравоохранения», - добавил Мусаев.

В свою очередь, советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков отметил, что одной из основных целей цифровизации здравоохранения является централизация медицинских данных в единой информационной системе здравоохранения, обеспечивающая интеграцию медицинских данных в процессе принятия решений во время лечения, что, «в свою очередь, позволит повысить качество услуг, оказываемых медицинским персоналом, и в то же время обеспечит беспрепятственный доступ к информации пациентам и врачам».

«Реализация стратегии цифрового здравоохранения позволит сформировать экосистему цифрового здравоохранения, поддерживающую современные технологии и инновации в нашей стране. Это улучшит возможности в сфере охраны здоровья населения, внедрения здорового образа жизни, использования передовых технологии в профилактике заболеваний, повышение доступности качественных медицинских услуг согласно потребностям каждого гражданина», - считает он.

В пресс-релизе отмечается, что система «Электронный рецепт» - это система, разработанная для врачей, пациентов и фармацевтов с целью контроля над выписанными рецептами на единой электронной платформе. «Система обеспечивает гражданам доступность к своей медицинской информации, а медицинским работникам - оказание более эффективных услуг пациентам», - заметили в Минздраве.

Р.Керимов

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Тэги: МИНЗДРАВ, ПРОЕКТ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

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