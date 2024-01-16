Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8561 RUR   0.0194 GBR   2.1559 TRY   0.0565

Цена на нефть

15.01 $/bbl +/- WTI 72.45 -0.23 Brent 78.15 -0.14

Социум 16.01.2024 14:10

Центры занятости в Азербайджане в 2023г обеспечили работой 118 тыс. человек - замминистра

В Азербайджане в 2023 году был применен четвертый за последние пять лет социальный пакет, который охватил 1,9 млн человек, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Анар Алиев.

«В 2023 году в стране был применен четвертый за последние пять лет социальный пакет, который охватил 1,9 млн человек. На эти цели было выделено дополнительно 750 млн манатов», - сказал Алиев во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Замминистра также сообщил, что в 2023 году при повышении пенсий был принят единый метод индексации, все пенсии были проиндексированы и увеличены на 14,7%.

По его словам, средний размер пенсий в 2023 году был увеличен до 436 манатов, средний размер пенсий по возрасту - до 467 манатов. В целом, в прошлом году на пенсионные платежи населению было направлено 5,7 млрд манатов.

Алиев также отметил повышение социальных пособий. Так выплаты по пособиям выросли на 24% и охватили в общей сложности около 500 тыс. человек, еще 378 тыс. человек получали президентские пенсии.

Среднемесячный размер адресной государственной социальной помощи на одну семью составил в прошлом году 487 манатов.

Касаясь вопроса трудоустройства населения, замминистра сообщил, что в 2023 году центры занятости обеспечили работой 118,4 тыс. человек, 17,4 тыс. человек были привлечены к программе самозанятости, 9,5 тыс. человек - направлены на курсы профессиональной подготовки,

Алиев также подчеркнул, что число трудовых договоров достигло 1,8 млн. Фонд зарплаты по стране в 2023 году вырос на 15%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНТРУДА, ПЕНСИИ, ТРУДОУСТРОЙСТВО


Похожие новости


В Азербайджане в 2023г пенсионные платежи населению выросли на 16% Пенсионные выплаты населению Азербайджана за 11 мес. превысили 4,5 млрд манатов Пенсионные выплаты населению Азербайджана за 10 мес. превысили 4 млрд манатов Среднемесячная пенсия в Азербайджане за I полугодие выросла на 27% - Минтруда Меры по повышению пенсий, осуществленные в 2019-2020гг, оцениваются более 1 млрд манатов - Бабаев Минтруда Азербайджана разрабатывает «дорожные карты» пенсионной реформы - Бабаев Минтруда не исключает сотрудничества с Азерпочт при выдаче пенсий Средний размер пенсии в Азербайджане на начало октября составляет $130 Одним из основных поручений президента является подготовка предложений по увеличению пенсий и зарплаты – минтруда

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az