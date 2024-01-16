Центры занятости в Азербайджане в 2023г обеспечили работой 118 тыс. человек - замминистра

В Азербайджане в 2023 году был применен четвертый за последние пять лет социальный пакет, который охватил 1,9 млн человек, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Анар Алиев.
«В 2023 году в стране был применен четвертый за последние пять лет социальный пакет, который охватил 1,9 млн человек. На эти цели было выделено дополнительно 750 млн манатов», - сказал Алиев во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.
Замминистра также сообщил, что в 2023 году при повышении пенсий был принят единый метод индексации, все пенсии были проиндексированы и увеличены на 14,7%.
По его словам, средний размер пенсий в 2023 году был увеличен до 436 манатов, средний размер пенсий по возрасту - до 467 манатов. В целом, в прошлом году на пенсионные платежи населению было направлено 5,7 млрд манатов.
Алиев также отметил повышение социальных пособий. Так выплаты по пособиям выросли на 24% и охватили в общей сложности около 500 тыс. человек, еще 378 тыс. человек получали президентские пенсии.
Среднемесячный размер адресной государственной социальной помощи на одну семью составил в прошлом году 487 манатов.
Касаясь вопроса трудоустройства населения, замминистра сообщил, что в 2023 году центры занятости обеспечили работой 118,4 тыс. человек, 17,4 тыс. человек были привлечены к программе самозанятости, 9,5 тыс. человек - направлены на курсы профессиональной подготовки,
Алиев также подчеркнул, что число трудовых договоров достигло 1,8 млн. Фонд зарплаты по стране в 2023 году вырос на 15%.
Б.Рустамбеков
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