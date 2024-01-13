В Азербайджане в 2023г пенсионные платежи населению выросли на 16%

В Азербайджане в 2023 году на пенсионные выплаты населению составили 5,7 млрд манатов, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения.

“В 2023 году на пенсионные выплаты населению было направлено 5 млрд 726 млн манатов, что на 16% или 781 млн манатов больше, чем в 2022 году”, - отмечается в информации.





По данным ведомства, в 2023 году среднемесячный размер пенсий вырос на 17% - до 436 манатов, среднемесячный размер пенсий по возрасту также увеличился на 17% - до 467 манатов.





Х.Насирзаде