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Социум 13.01.2024 15:41

В Азербайджане в 2023г пенсионные платежи населению выросли на 16%

В Азербайджане в 2023 году на пенсионные выплаты населению составили 5,7 млрд манатов, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения.

“В 2023 году на пенсионные выплаты населению было направлено 5 млрд 726 млн манатов, что на 16% или 781 млн манатов больше, чем в 2022 году”, - отмечается в информации.


По данным ведомства, в 2023 году среднемесячный размер пенсий вырос на 17% - до 436 манатов, среднемесячный размер пенсий по возрасту также увеличился на 17% - до 467 манатов.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНТРУДА, ПЕНСИИ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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