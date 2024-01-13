В Азербайджане в 2023г пенсионные платежи населению выросли на 16%

В Азербайджане в 2023 году на пенсионные выплаты населению составили 5,7 млрд манатов, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения.
“В 2023 году на пенсионные выплаты населению было направлено 5 млрд 726 млн манатов, что на 16% или 781 млн манатов больше, чем в 2022 году”, - отмечается в информации.
По данным ведомства, в 2023 году среднемесячный размер пенсий вырос на 17% - до 436 манатов, среднемесячный размер пенсий по возрасту также увеличился на 17% - до 467 манатов.
Х.Насирзаде
Пашинян: Армения готова предоставить Азербайджану дорогу в Нахчыван на тех же условиях, что и Иран
Президент Алиев утвердил состав Оргкомитета для проведения COP29 в Азербайджане
Баку обвинил комиссара Совета Европы по правам человека в предвзятости и несправедливой оценке ситуации на Южном Кавказе
Fitch подтвердило РДЭ Грузии в инвалюте "ВВ" с "позитивным" прогнозом
В РФ ввезена еще одна партия яиц из Азербайджана весом свыше 18т
BlackRock покупает инвестфонд Global Infrastructure Partners за $12,5 млрд
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
Премьер-министр Финляндии пообещал обеспечить безопасность границы с Россией
Глава МИД Франции пообещал Украине долгосрочную поддержку
Глава Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ побеждает на выборах главы администрации Тайваня
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на оказание услуг по организации поездок
Реализуйте свои планы с кредитом до 50 000 AZN
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы