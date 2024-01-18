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Это интересно 18.01.2024 00:30

Gartner ожидает роста мировых ИТ-расходов на 6,8% в 2024 году

Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2024 году увеличатся на 6,8% и составят порядка $5 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

Предыдущий прогноз Gartner, опубликованный в октябре, предусматривал рост до $5,1 трлн.

По итогам 2023 года ИТ-расходы в мире выросли на 3,3% - до $4,68 трлн.

Генеративный (создающий контент) искусственный интеллект (ИИ) в прошлом году привлек к себе значительное внимание, однако в краткосрочной перспективе не окажет существенного влияния на рост ИТ-расходов, отмечают в Gartner.

"Да, генеративный ИИ изменит все, но на ИТ-расходы существенно не повлияет, как было и в случае с интернетом вещей (IoT), блокчейном и другими крупными явлениями, которые мы наблюдали, - приводятся на сайте Gartner слова ее заслуженного аналитика и вице-президента по исследованиям Джона-Дэвида Лавлока. - В 2024 году организации будут инвестировать в подготовку к тому, как использовать генеративный ИИ, однако рост ИТ-расходов будут стимулировать более традиционные факторы, такие как рентабельность и рабочая сила, а ограничивать его будет сохранение так называемой усталости от изменений".

ИТ-услуги в этом году впервые станут крупнейшей статьей расходов. Затраты на них вырастут на 8,7% и составят $1,5 трлн, ожидает Gartner. Этому во многом будут способствовать инвестиции в проекты оптимизации и повышения организационной эффективности, которые исследовательская компания называет крайне важными в текущий период экономической неопределенности.

Мировые расходы на ИТ (в млрд долларов США, изменения - в %):

Расходы 2023г

изм. в 2023г

Расходы 2024г

изм. в 2024г

ЦОД

243,063

7,1

261,332

7,5

Устройства

913,334

12,9

1029,421

12,7

ПО

699,791

-8,7

732,287

4,6

ИТ-услуги

1381,832

5,8

1501,365

8,7

Услуги связи

1440,827

1,5

1473,314

2,3

Всего

4678,847

3,3

4997,718

6,8
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Тэги: МИР, IT, РАСХОДЫ, ПРОГНОЗ


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