Gartner ожидает роста мировых ИТ-расходов на 6,8% в 2024 году

Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2024 году увеличатся на 6,8% и составят порядка $5 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.
Предыдущий прогноз Gartner, опубликованный в октябре, предусматривал рост до $5,1 трлн.
По итогам 2023 года ИТ-расходы в мире выросли на 3,3% - до $4,68 трлн.
Генеративный (создающий контент) искусственный интеллект (ИИ) в прошлом году привлек к себе значительное внимание, однако в краткосрочной перспективе не окажет существенного влияния на рост ИТ-расходов, отмечают в Gartner.
"Да, генеративный ИИ изменит все, но на ИТ-расходы существенно не повлияет, как было и в случае с интернетом вещей (IoT), блокчейном и другими крупными явлениями, которые мы наблюдали, - приводятся на сайте Gartner слова ее заслуженного аналитика и вице-президента по исследованиям Джона-Дэвида Лавлока. - В 2024 году организации будут инвестировать в подготовку к тому, как использовать генеративный ИИ, однако рост ИТ-расходов будут стимулировать более традиционные факторы, такие как рентабельность и рабочая сила, а ограничивать его будет сохранение так называемой усталости от изменений".
ИТ-услуги в этом году впервые станут крупнейшей статьей расходов. Затраты на них вырастут на 8,7% и составят $1,5 трлн, ожидает Gartner. Этому во многом будут способствовать инвестиции в проекты оптимизации и повышения организационной эффективности, которые исследовательская компания называет крайне важными в текущий период экономической неопределенности.
Мировые расходы на ИТ (в млрд долларов США, изменения - в %):
|
Расходы 2023г
|
изм. в 2023г
|
Расходы 2024г
|
изм. в 2024г
|
ЦОД
|
243,063
|
7,1
|
261,332
|
7,5
|
Устройства
|
913,334
|
12,9
|
1029,421
|
12,7
|
ПО
|
699,791
|
-8,7
|
732,287
|
4,6
|
ИТ-услуги
|
1381,832
|
5,8
|
1501,365
|
8,7
|
Услуги связи
|
1440,827
|
1,5
|
1473,314
|
2,3
|
Всего
|
4678,847
|
3,3
|
4997,718
|
6,8
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