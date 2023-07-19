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Это интересно 19.07.2023 22:33

Gartner ожидает роста мировых ИТ-расходов на 4,3% в 2023г, на 8,8% в 2024г

Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2023 году увеличатся на 4,3% и превысят $4,7 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

Как ожидается, темпы повышения ускорятся до 8,8% в следующем году, в результате чего совокупный объем затрат составит около $5,13 трлн.

По итогам 2022 года ИТ-расходы в мире выросли на 2,7% - до $4,52 трлн.

Темпы повышения в сегменте программного обеспечения в этом году будут двухзначными (+13,5%), поскольку компании увеличивают использование приложений и перераспределяют расходы на платформы, поддерживающие повышение эффективности работы, отмечается в сообщении Gartner. Повышение цен поставщиков также будет способствовать росту расходов на ПО.

Между тем затраты на устройства в 2023 году, по прогнозу, сократятся на 8,6% из-за продолжающегося влияния высокой инфляции на покупательную способность потребителей.

"Сегмент устройств переживает один из худших периодов за всю историю, - отмечает аналитик Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Несмотря на то, что инфляция в некоторых регионах немного ослабела, макроэкономические факторы по-прежнему негативно влияют на расходы населения и удлиняют циклы обновления устройств".

Ожидается, что объемы расходов на устройства не восстановятся до уровня 2021 года как минимум до 2026 года.

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Тэги: МИР, IT, РАСХОДЫ, ПРОГНОЗ

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