Gartner ожидает роста мировых ИТ-расходов на 8% в 2024 году

Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2024 году увеличатся на 8% и составят порядка $5,1 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.
В текущем году, по оценкам компании, ИТ-расходы повысятся на 3,5%, до $4,69 трлн.
Предыдущий прогноз Gartner, опубликованный в июле, предусматривал рост до $4,71 трлн в 2023 году и до $5,13 трлн в 2024 году.
По итогам 2022 года ИТ-расходы в мире выросли на 2,9% - до $4,53 трлн.
Развитие сферы генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта (ИИ) пока не оказывает существенного влияния на ИТ-расходы, однако сегмент ИИ в целом поддерживает их повышение, отмечают в Gartner. Эксперты компании полагают, что влияние генеративного ИИ на ИТ-расходы начнет проявляться в 2025 году.
Темпы роста расходов в сфере программного обеспечения и ИТ-услуг, как ожидается, будут двузначными в 2024 году, главным образом, в связи с увеличением инвестиций в облачные технологии.
Инвестиции в устройства начнут восстанавливаться после снижения в 2022 и 2023 гг. из-за негативных последствий инфляции для расходов потребителей и бизнеса, прогнозирует Gartner.
Эстония закупит у Турции колесные бронетранспортеры на 200 млн евро
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили вопросы сотрудничества в многостороннем формате
Байрамов и Фидан обсудили повестку двусторонних отношений стратегического союзничества
ГАТ направит свыше 3,2 млн манатов на завершение работ в туристическом комплексе на территории грязевых вулканов Абшерона
Строительство первого жилого квартала в Шуше будет завершено через 6 месяцев - Алиев
Джефф Безос занял второе место в списке самых богатых людей мира, обойдя Бернара Арно
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Израиль нанес удар по памятнику генералу Сулеймани на юге Ливана
Премьер Великобритании в четверг посетит Израиль
Еврокомиссия усиливает поддержку оборонной промышленности ЕС
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Бакинская высшая школа нефти стала первой в стране по количеству Президентских стипендиатов
В UNEC стартовала программа «Yelo Career Challenge»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире