Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7978 RUR   0.0174 GBR   2.0706 TRY   0.0608

Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 86.66 0.00 Brent 89.90 +0.25

Транспорт и связь 19.10.2023 02:12

Gartner ожидает роста мировых ИТ-расходов на 8% в 2024 году

Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2024 году увеличатся на 8% и составят порядка $5,1 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

В текущем году, по оценкам компании, ИТ-расходы повысятся на 3,5%, до $4,69 трлн.

Предыдущий прогноз Gartner, опубликованный в июле, предусматривал рост до $4,71 трлн в 2023 году и до $5,13 трлн в 2024 году.

По итогам 2022 года ИТ-расходы в мире выросли на 2,9% - до $4,53 трлн.

Развитие сферы генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта (ИИ) пока не оказывает существенного влияния на ИТ-расходы, однако сегмент ИИ в целом поддерживает их повышение, отмечают в Gartner. Эксперты компании полагают, что влияние генеративного ИИ на ИТ-расходы начнет проявляться в 2025 году.

Темпы роста расходов в сфере программного обеспечения и ИТ-услуг, как ожидается, будут двузначными в 2024 году, главным образом, в связи с увеличением инвестиций в облачные технологии.

Инвестиции в устройства начнут восстанавливаться после снижения в 2022 и 2023 гг. из-за негативных последствий инфляции для расходов потребителей и бизнеса, прогнозирует Gartner.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, IT, РАСХОДЫ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Gartner ожидает роста мировых ИТ-расходов на 4,3% в 2023г, на 8,8% в 2024г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az