Греция введет в 2024г климатический налог для туристов

Власти Греции в этом году начнут взимать с туристов климатический налог, он заменит действующий гостиничный и будет действовать в высокий сезон - с марта по октябрь, сообщает правительственный вестник республики.
"В этом году Греция ввела новый налог для туристов. Его назвали "платой за устойчивость к климатическому кризису", он заменит действующий гостиничный налог. По новой системе он будет взиматься в объектах размещения с марта по октябрь. Власти рассчитывают, что сбор станет хорошей финансовой поддержкой при оказании помощи во время стихийных бедствий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размер налога будет варьироваться в зависимости от категории гостиницы и составит от 1 до 4 евро за ночь.
Так, за ночь в отеле 1 или 2* придется заплатить дополнительно 1,5 евро, прежде налог составлял 0,5 евро. Сбор за размещение в гостинице 3* составит 3 евро в сутки (ранее 1,5 евро), в отеле 4* - 7 вместо 3 евро. В пятизвездочных отелях придется дополнительно заплатить 10 евро в сутки (раньше 5 евро).
Как уточняет издание, климатический налог не включен в стоимость размещения, его надо оплатить на месте.
При этом сохраняется туристический сбор и в низкий сезон. Он составляет от 0,5 до 4 евро за сутки с ноября по февраль.
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