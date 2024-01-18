Франция обещает поставлять Киеву по 3 тыс. снарядов в месяц

Франция с января этого года будет ежемесячно поставлять Украине по 3 тыс. снарядов, заявил в четверг глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.
"В период с февраля 2022 года до конца 2023 года мы поставляли 2 тыс. снарядов в месяц. Начиная с января, это будет 3 тыс. снарядов ежемесячно", - сказал министр в эфире радиостанции "Франс энтер".
На вопрос журналиста о низких уровнях производства боеприпасов во Франции, Лекорню заявил, что не согласен с этой оценкой.
Он также заявил, что в ближайшие недели Франция поставит Киеву шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.
Кроме того, он добавил, что "Франция имеет возможность произвести в течение 2024 года и начала 2025 года 78 установок Caesar, предназначенных для Украины".
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