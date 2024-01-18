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Происшествия 18.01.2024 18:45

Снегопады в Европе привели к перебоям в работе аэропортов и общественного транспорта

Сильные снегопады обрушились на страны Европы, прервали транспортное сообщение на севере Франции и вызвали перебои в работе крупнейшего аэропорта Германии - во Франкфурт-на-Майне, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

"Снег, выпавший на севере Франции, в ночь со среды на четверг стал причиной стокилометровых пробок, проблем с дорожным движением и приостановки работы многих видов общественного транспорта", - информирует ЭФЭ.

Снегопады прошли в регионах Нормандия, Иль-де-Франс, О-де-Франс и Гранд-Эст. Ожидается, что к вечеру четверга они дойдут до области Эльзас на границе с Германией.

В Иль-де-Франс выпало около четырех см снега, что привело к тому, что в Париже в четверг утром прекратили работу автобусные маршруты.

Во многих департаментах на севере Франции также ограничили перемещения грузовиков и отменили движение школьного транспорта.

Крупнейший аэропорт Германии Франкфурт-на-Майне в четверг возобновил работу после того, как временно приостановил все операции в среду из-за гололеда и сильного снегопада. Тем не менее, более 600 рейсов из примерно 1 тыс. запланированных на четверг пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий.

В аэропорте Мюнхена отменили 254 рейса, а аэропорт в городе Саарбрюккен на западе Германии полностью прекратил работу, сообщает телеканал France 24.

Аэропорт Осло в Норвегии смог возобновить работу в четверг, но с воздушным движением здесь тоже возникли сложности.

"Снега так много, что пилоты не могут видеть огни на земле, поэтому мы временно отложили все рейсы", - заявил представитель национального оператора аэропортов Норвегии Avinor.

Кроме того, в некоторых районах восточной части Норвегии приостановили железнодорожное сообщение.

В Бельгии и Люксембурге продолжает действовать предупреждение о повышенном, "желтом", уровне опасности в связи со снегом, градом и гололедом. В Люксембурге сильные снегопады парализовали общественный транспорт: в столице отменили движение трамваев и автобусов, а также некоторых поездов.

В Испании, как информирует ЭФЭ, шторм "Ирэн" теряет силу, но в двенадцати регионах страны продолжает действовать предупреждение о повышенной опасности из-за неблагоприятных погодных явлений в прибрежной зоне и сильных порывов ветра, скорость которых варьируется от 70 до 90 км/ч.

Кроме того, метеорологи предупреждают о сильных ливнях, которые затронут несколько испанских провинций, и напоминают, что почти двадцать рек в центральной части Испании могут выйти из берегов.

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Тэги: ЕВРОПА, СНЕГОПАД, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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