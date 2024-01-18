Снегопады в Европе привели к перебоям в работе аэропортов и общественного транспорта

Сильные снегопады обрушились на страны Европы, прервали транспортное сообщение на севере Франции и вызвали перебои в работе крупнейшего аэропорта Германии - во Франкфурт-на-Майне, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.
"Снег, выпавший на севере Франции, в ночь со среды на четверг стал причиной стокилометровых пробок, проблем с дорожным движением и приостановки работы многих видов общественного транспорта", - информирует ЭФЭ.
Снегопады прошли в регионах Нормандия, Иль-де-Франс, О-де-Франс и Гранд-Эст. Ожидается, что к вечеру четверга они дойдут до области Эльзас на границе с Германией.
В Иль-де-Франс выпало около четырех см снега, что привело к тому, что в Париже в четверг утром прекратили работу автобусные маршруты.
Во многих департаментах на севере Франции также ограничили перемещения грузовиков и отменили движение школьного транспорта.
Крупнейший аэропорт Германии Франкфурт-на-Майне в четверг возобновил работу после того, как временно приостановил все операции в среду из-за гололеда и сильного снегопада. Тем не менее, более 600 рейсов из примерно 1 тыс. запланированных на четверг пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий.
В аэропорте Мюнхена отменили 254 рейса, а аэропорт в городе Саарбрюккен на западе Германии полностью прекратил работу, сообщает телеканал France 24.
Аэропорт Осло в Норвегии смог возобновить работу в четверг, но с воздушным движением здесь тоже возникли сложности.
"Снега так много, что пилоты не могут видеть огни на земле, поэтому мы временно отложили все рейсы", - заявил представитель национального оператора аэропортов Норвегии Avinor.
Кроме того, в некоторых районах восточной части Норвегии приостановили железнодорожное сообщение.
В Бельгии и Люксембурге продолжает действовать предупреждение о повышенном, "желтом", уровне опасности в связи со снегом, градом и гололедом. В Люксембурге сильные снегопады парализовали общественный транспорт: в столице отменили движение трамваев и автобусов, а также некоторых поездов.
В Испании, как информирует ЭФЭ, шторм "Ирэн" теряет силу, но в двенадцати регионах страны продолжает действовать предупреждение о повышенной опасности из-за неблагоприятных погодных явлений в прибрежной зоне и сильных порывов ветра, скорость которых варьируется от 70 до 90 км/ч.
Кроме того, метеорологи предупреждают о сильных ливнях, которые затронут несколько испанских провинций, и напоминают, что почти двадцать рек в центральной части Испании могут выйти из берегов.
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