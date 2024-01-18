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Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 72.56 +0.16 Brent 77.88 -0.41

ТЭК 18.01.2024 20:49

Нефть продолжает дорожать после публикации данных о запасах в США, Brent у $78,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжили рост вечером в четверг после публикации данных о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов в Соединенных Штатах.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:20 выросла на $0,38 (0,49%), до $78,26 за баррель.

Фьючерсы на WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,84 (1,16%), до $73,40 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны в четверг. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 313 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина выросли на 3,08 млн баррелей, дистиллятов - на 2,37 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 880 тыс. баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 2,1 млн баррелей за неделю, которая завершилась 12 января. Это рекордное снижение с сентября прошлого года.

Нефтяные котировки поддерживает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, где военная коалиция под предводительством США продолжает атаковать объекты в Йемене, а Пакистан и Иран обменялись ракетными ударами.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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