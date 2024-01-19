Google направит $1 млрд на строительство дата-центра в Великобритании

Google (входит в Alphabet Inc.) инвестирует $1 млрд в строительство центра обработки данных в Великобритании.
Как говорится в сообщении Google, дата-центр будет построен на участке в 33 акра в Уолтем-Кроссе (графство Хартфордшир).
Проект позволит создать строительные и технические рабочие места для местного сообщества.
"После завершения строительства проект будет обеспечивать критически важные вычислительные мощности для предприятий по всей Великобритании, поддерживая инновации в области искусственного интеллекта и помогая обеспечить надежные цифровые услуги для клиентов Google Cloud и пользователей Google в Великобритании и за рубежом", - отмечается в сообщении.
Азербайджан передал Уганде председательство в ДН
Азербайджан и Мальдивы обсудили перспективы развития сотрудничества в сферах туризма и транспорта
Глава МИД Азербайджана и президент Уганды обсудили вопросы развития двусторонних отношений
Страны ЕС за 11 мес. 2023г нарастили импорт нефти из Азербайджана почти на 5%, направили на эти цели 11,4 млрд евро
АЖД в 2003-2023гг направили свыше 900 млн манатов в покупку локомотивов и вагонов
Метанольный завод SOCAR сократил в 2023г производство на 7,5%, экспорт - на 0,5%
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция
Израильские военные заявили о ликвидации высокопоставленного главаря «Исламского джихада»
Пашинян обсудил с представителем генсека НАТО мирный процесс Армении и Азербайджана
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы