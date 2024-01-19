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Это интересно 19.01.2024 12:39

Google направит $1 млрд на строительство дата-центра в Великобритании

Google (входит в Alphabet Inc.) инвестирует $1 млрд в строительство центра обработки данных в Великобритании.

Как говорится в сообщении Google, дата-центр будет построен на участке в 33 акра в Уолтем-Кроссе (графство Хартфордшир).

Проект позволит создать строительные и технические рабочие места для местного сообщества.

"После завершения строительства проект будет обеспечивать критически важные вычислительные мощности для предприятий по всей Великобритании, поддерживая инновации в области искусственного интеллекта и помогая обеспечить надежные цифровые услуги для клиентов Google Cloud и пользователей Google в Великобритании и за рубежом", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, GOOGLE, ДАТАЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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