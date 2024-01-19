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Религия 19.01.2024 14:26

Алиев распорядился выделить $2,4 млн для поддержки религиозных общин Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи на общую сумму 4,1 млн манатов ($2,41 млн по текущему курсу) религиозным структурам страны.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства в пятницу, Управлению мусульман Кавказа (УМК) будет выделено 2 млн манатов ($1,17 млн).

Кроме того, по 350 тыс. манатов ($205,9 тыс.) получат Бакинско-азербайджанская епархия Русской православной церкви, религиозная община горских евреев Баку, религиозная община европейских евреев, религиозная структура Апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане и Албано-удинская христианская община.

Также с целью оказания финансовой помощи другим неисламским религиозным общинам действующему при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями Фонду пропаганды духовных ценностей выделяется 350 тыс. манатов.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2024 год, с целью поддержки религиозных конфессий и улучшения их финансового состояния.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, РЕЛИГИЯ, ПОМОЩЬ


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