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Внешняя политика 19.01.2024 14:48

Азербайджан передал Уганде председательство в ДН

Азербайджан в пятницу передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ДН).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов передал президенту Уганды Йовери Кагуте Мусевени символический молоток в первый день. Таким образом, Уганда приняла председательство в ДН.

Видео церемонии передачи председательства опубликовано в соцсетях.

19-й саммит ДН проходит в столице Уганды Кампале с 15 по 20 января.

Азербайджан председательствовал в ДН в течение четырех лет - 2020-2023гг.

Уганда будет председательствовать в организации в течение ближайших трех лет.

Р.Керимов

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Тэги: УГАНДА, ДН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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