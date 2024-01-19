Азербайджан передал Уганде председательство в ДН

Азербайджан в пятницу передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ДН).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов передал президенту Уганды Йовери Кагуте Мусевени символический молоток в первый день. Таким образом, Уганда приняла председательство в ДН.
Видео церемонии передачи председательства опубликовано в соцсетях.
19-й саммит ДН проходит в столице Уганды Кампале с 15 по 20 января.
Азербайджан председательствовал в ДН в течение четырех лет - 2020-2023гг.
Уганда будет председательствовать в организации в течение ближайших трех лет.
Р.Керимов
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