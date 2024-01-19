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Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 74.08 +1.52 Brent 79.10 +1.22

ТЭК 19.01.2024 15:39

Нефть стабильна, завершает неделю в плюсе

Цены на нефть слабо меняются в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 снизилась на 9 центов, до $79,01 за баррель.

Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3 цента, до $74,11 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 2,1%. С начала недели североморская марка выросла в цене примерно на 1%, североамериканская - на 2%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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