Нефть стабильна, завершает неделю в плюсе

Цены на нефть слабо меняются в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 снизилась на 9 центов, до $79,01 за баррель.
Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3 цента, до $74,11 за баррель.
Накануне Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 2,1%. С начала недели североморская марка выросла в цене примерно на 1%, североамериканская - на 2%.
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