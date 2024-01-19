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Бизнес и законодательство 19.01.2024 22:11

Прямые иностранные инвестиции в Китай упали на 8% в 2023 году

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в 2023 году уменьшился на 8% и составил 1,13 трлн юаней ($157,1 млрд), сообщило министерство торговли страны.

Приток иностранных инвестиций в сфере услуг упал на 13,4%. ПИИ в производственной отрасли уменьшились на 1,8%.

Между тем инвестиции Великобритании в Китай взлетели на 81%, Франции - на 84,1%, Нидерландов - на 31,5%, Швейцарии - на 21,4%, Австралии - на 17,1%.

За прошлый год в стране было зарегистрировано 53,766 тыс. новых иностранных предприятий, что на 39,7% больше показателя за 2022 год, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

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Тэги: КИТАЙ, ИНОСТРАНЦЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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