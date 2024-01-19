В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук (НАНА), землетрясение ощущалось в ряде районов страны. По данным центра, толчки были зафиксированы в 22:05 по бакинскому времени. О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщается. Отдел новостей

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