В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук (НАНА), землетрясение ощущалось в ряде районов страны.
По данным центра, толчки были зафиксированы в 22:05 по бакинскому времени.
О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщается.
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