Туристический автобус столкнулся с полицейской машиной в Турции

Туристический автобус столкнулся с полицейской машиной на трассе Эдирне-Капыкуле, пострадали 11 человек, сообщает портал Yirmidort.

"Микроавтобус, перевозивший полицейских, столкнулся с туристическим автобусом на шестом километре шоссе Эдирне-Капыкуле. По предварительным данным, пострадали 11 человек, из которых 10 - сотрудники полиции", - пишет издание.

Как отмечает портал, на место ДТП были направлены полицейские и медики. По факту аварии начато расследование.