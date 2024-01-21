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Дальнее зарубежье 21.01.2024 19:37

Министр обороны Франции прибудет в Израиль на переговоры о безопасности в регионе

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в воскресенье вечером прибудет в Израиль, где у него запланированы переговоры с руководством страны, сообщают французские СМИ.

Ожидается, что Лекорню 22 января проведет переговоры в Израиле с премьером Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галантом, с министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, с главой совета по нацбезопасности Цахи Ханегби, а также с членом военного кабмина Бени Ганцем.

Они обсудят, как ожидается, развитие ситуации в секторе Газа, а также вопросы гуманитарной ситуации в анклаве и освобождение заложников. Кроме того, Лекорню расскажет об усилиях Франции по предотвращению эскалации напряженности в регионе в связи с военными действиями в Газе, в Ливане и в Красном море.

Кроме того, он встретится с семьями заложников, взятых в плен хамасовцами в ходе нападения на Израиль 7 октября.

Ранее Лекорню посещал Израиль в ноябре 2023 года. Недавно он посетил Египет и Ливан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


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