Четверо выживших обнаружены на месте падения российского бизнес-джета в Афганистане, судьба еще двоих уточняется - Росавиация

Росавиация со ссылкой на посольство РФ в Кабуле сообщила об обнаружении четверых выживших на месте падения российского самолета Falcon 10 в Афганистане.

Ранее стало известно, что на борту бизнес-джета, пропавшего с радаров вечером 20 января, было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.

"По информации от российского посольства в Афганистане: местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011). Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: - четыре живы (у них различные травмы); - судьба двоих человек уточняется", - говорится в сообщении Росавиации в телеграм-канале.

Официальный представитель контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид подтвердил информацию о четырех выживших, среди них - пилот самолета.

"Самолет, пропавший в провинции Бадахшан, находится в районе Аруз-Кох уезда Куф-Аб (недалеко от границы с Таджикистаном - ИФ). Пилот был обнаружен поисковой группой среди четырех других человек, выживших в инциденте", - сообщил Муджахид в соцсети.

По его словам, спасатели продолжают поиски и оказывают помощь пострадавшим.

По данным Росавиации, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный - 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.