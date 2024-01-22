Нефть перешла к умеренному росту, Brent у $78,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали слабо расти днем в понедельник.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 выросла на $0,14 (0,18%), до $78,7 за баррель.
Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,26 (0,35%), до $73,67 за баррель. Торги февральским контрактом истекают в понедельник, мартовский фьючерс подорожал на $0,16 (0,22%), до $73,41 за баррель.
По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 1%.
Основным фактором, оказывающим поддержку нефтяным котировкам, остается напряженность в Красном море. Участники рынка полагают, что проблемы для судоходства в регионе сохранятся в течение долгого времени.
"Все больше судовладельцев избегают этого региона, - отметил глава Euronav NV Александр Саверис. - Раньше казалось, что проблему удастся решить за пару недель, но теперь все идет к тому, что последствия будут ощущаться несколько месяцев".
Между тем ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки.
Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.
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