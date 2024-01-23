Дефицит британского бюджета в декабре составил 7,8 млрд фунтов, намного ниже прогноза

Великобритания в декабре зафиксировала дефицит бюджета в размере 7,8 млрд фунтов стерлингов ($9,9 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Экономисты в среднем прогнозировали дефицит в размере порядка 14 млрд фунтов. В ноябре отрицательное сальдо составляло 13,7 млрд фунтов, в декабре 2022 года - 16,2 млрд фунтов.

Расходы бюджета за год сократились на 3,4%, до 97,3 млрд фунтов. Доходы выросли на 5,9%, до 89,5 млрд фунтов.

Расходы на обслуживание госдолга составили всего 4 млрд фунтов, за год сократившись на 14,1 млрд фунтов.

Общий объем новых госзаимствований с начала финансового года, то есть с апреля 2023 года, составил 119,1 млрд фунтов, увеличившись на 11,1 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это четвертый показатель в истории для этого периода.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец прошлого года составлял 2,67 трлн фунтов, или около 97,7% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с конца 1960-х годов.