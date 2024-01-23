В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера 2023г погибли 62 человека - МЧС

Жертвами произошедших в 2023 году в Азербайджане взрывов и происшествий природного и техногенного характера стали 62 человека, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По данным МЧС, в прошлом в Азербайджане зафиксировано 15,161 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 9,3% меньше, чем в 2022 году.
В результате этих происшествий погибли 62 человека (год назад – 67), еще 235 получили ранения (год назад - 296).
Сотрудникам МЧС удалось спасти 26 человек и эвакуировать 2790 человек при происшествиях природного и техногенного характера.
За отчетный период на территории республики произошло 44 взрыва, что на 41,3% меньше, чем в 2022 году. Жертвами взрывов стали 16 человек, еще 55 человек пострадали.
Б.Рустамбеков
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