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Происшествия 23.01.2024 15:25

В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера 2023г погибли 62 человека - МЧС

Жертвами произошедших в 2023 году в Азербайджане взрывов и происшествий природного и техногенного характера стали 62 человека, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным МЧС, в прошлом в Азербайджане зафиксировано 15,161 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 9,3% меньше, чем в 2022 году.

В результате этих происшествий погибли 62 человека (год назад – 67), еще 235 получили ранения (год назад - 296).

Сотрудникам МЧС удалось спасти 26 человек и эвакуировать 2790 человек при происшествиях природного и техногенного характера.

За отчетный период на территории республики произошло 44 взрыва, что на 41,3% меньше, чем в 2022 году. Жертвами взрывов стали 16 человек, еще 55 человек пострадали.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МЧС, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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