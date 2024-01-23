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Цена на нефть

22.01 $/bbl +/- WTI 74.76 +1.51 Brent 80.06 +1.50

ТЭК 23.01.2024 19:33

Цены на нефть снижаются

Цены на нефть остаются в минусе во вторник, но отошли от внутридневных минимумов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $79,64 за баррель, что на $0,42 (0,52%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,32 (0,43%), до $74,44 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent опускалась до $78,7 за баррель, WTI - до $73,41 за баррель.

Накануне цены на нефть резко выросли на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также новостях о пожаре на терминале в Усть-Луге.

"Рынок фокусируется на напряженности на Ближнем Востоке, однако эскалация геополитических рисков произошла в другом регионе после атак украинских беспилотников на российские объекты нефтяной инфраструктуры на Балтике", - написали аналитики Saxo Bank.

"Напряженность в Красном море также сохраняется, поскольку США и Великобритания наносят новые удары (по позициям хуситов в Йемене - ИФ), - добавили они. - В то же время общее отношение к рисковым активам остается позитивным, и рынки начинают закладывать в цены на активы улучшенные экономические прогнозы".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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