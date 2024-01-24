Азербайджан обладает потенциалом для увеличения в ближайшие 5 лет экспорта на $1 млрд в год

Азербайджан имеет потенциал для наращивания в течение ближайших пяти лет экспорта более, чем на $1 млрд в год, считает резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.
"В последние несколько лет экспорт Азербайджана постоянно растет и в 2023 году достиг почти $35 млрд. При этом несырьевой экспорт за последние пять лет почти удвоился. В ближайшие пять лет Азербайджан имеет потенциал для увеличения своего ежегодного экспорта более чем на $1 млрд", - сказала Андреева в среду в Баку на «круглом столе» на тему «Нетарифные барьеры в торговле».
Б.Рустамбеков
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