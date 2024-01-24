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Бизнес и законодательство 24.01.2024 10:57

Повышение эффективности внутренних экспортных процедур укрепит позиции Азербайджана - ООН

Повышение эффективности внутренних экспортных процедур и улучшение качества инфраструктуры необходимы для укрепления позиций Азербайджана в качестве ключевого экспортера для региона и Европейского союза, считает резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

Андреева, выступая в среду в Баку на «круглом столе» на тему "Нетарифные барьеры в торговле", сказала, что улучшение доступа к информации о торговых требованиях и процедурах не только для торговли товарами, но и услугами - является ключевым фактором для развития экспорта Азербайджана.

"Оценка ITC (International Trade Center) показала, что экспорт азербайджанских услуг в сфере ИТ и туризма переживает расцвет и выиграет от создания благоприятной бизнес-среды", - сказала она.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ООН, ЭКСПОРТ, ПРОЦЕДУРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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