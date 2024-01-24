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Дальнее зарубежье 24.01.2024 14:39

Власти Израиля не подтверждают информацию об успехах переговоров по освобождению захваченных ХАМАС заложников

Пока нет прорыва в переговорах Израиля и группировки ХАМАС об освобождении заложников, остающихся у палестинцев, в ходе еще одного возможного прекращения огня, заявил израильским СМИ неназванный высокопоставленный представитель властей страны.

"Сообщения об успехах на переговорах, о прорыве на них - некорректны", - приводит его слова The Times of Israel.

"Есть очень серьезные крупные разногласия, сдвигов в переговорах нет. Они идут очень сложно, а ХАМАС постоянно ужесточает позицию. Не нужно обманывать самих себя - это займет много времени", - добавил он.

Издание напоминает, что за последние недели темой переговоров, проходящих при посредничестве США, Катара и Египта, было поэтапное освобождение остающихся у ХАМАС заложников, начиная с гражданских лиц и заканчивая военными, в обмен на прекращение огня, освобождение палестинских заключенных и поставки более крупных объемов помощи в сектор Газа.

Ранее на этой неделе портал Axios сообщил со ссылкой на двух израильских чиновников, что Израиль "через катарских и египетских посредников передал ХАМАС предложение, которое предусматривает паузу в боевых действиях сроком до двух месяцев". Отмечалось, что это может стать "частью многоэтапной сделки, которая включала бы освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе".

По условиям предлагаемого соглашения, Израиль и ХАМАС заранее договорятся о числе палестинских заключенных которых освободят за каждого израильского заложника, а затем состоятся отдельные переговоры об именах этих заключенных. Помимо того, предложение включает в себя также вывод израильских военных из основных населенных пунктов анклава, и разрешение постепенного возвращения палестинских гражданских лиц.

Впоследствии в западных СМИ появлялась информация, что Израиль и ХАМАС ведут обсуждение 30-дневного прекращения огня, за время которого они обменяют заложников на палестинских заключенных.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По последним данным Минздрава в секторе Газа, с 7 октября в анклаве погибли не менее 25 тыс. 490 человек. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населением и членов палестинских вооруженных группировок.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ПЕРЕГОВОРЫ, СИТУАЦИЯ


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