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Цена на нефть

23.01 $/bbl +/- WTI 74.37 -0.39 Brent 79.55 -0.51

ТЭК 24.01.2024 15:41

Нефть продолжает слабо дешеветь

Умеренное снижение цен на нефть продолжается днем в среду в ожидании данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 снизилась на $0,13 (0,16%), до $79,42 за баррель.

Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,07 (0,09%), до $74,30 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 0,6%, WTI - на 0,5%.

Как сообщил Американский институт нефти (API) накануне, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 6,674 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 19:30. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 81 тыс. баррелей.

"На фундаментальном уровне угрозы поставкам остаются повышенными уже несколько месяцев на фоне конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке, но опасения по поводу снижения потребительского спроса удерживали цены на нефть вблизи нижней границы торгового диапазона большую часть четвертого квартала прошлого года", - отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

По его словам, динамика рынка начала меняться на прошлой неделе за счет приостановки добычи в Северной Дакоте из-за холодов и пожара на терминале в Усть-Луге.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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