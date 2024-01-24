Акции протеста фермеров пройдут в 85 департаментах Франции

Манифестации протеста французских фермеров до пятницы пройдут на подавляющей части страны - в 85 департаментах, сообщают в среду СМИ Франции со ссылкой на Национальную федерацию профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA).
Протестное движение сельхозпроизводителей началось в понедельник в регионе Окситания из-за зашедших в тупик переговоров с правительством. Фермеры выступают против повышения налогов и росте цен, в частности на топливо, а также требуют отменить ограничения, связанные с вводимыми во Франции и ЕС экологическими стандартами.
Протестующие блокируют автомобильные дороги с целью оказать давление на правительство и добиться от него "конкретных мер". События получили дополнительный толчок после гибели во вторник на устроенном сельхозпроизводителями дорожном заграждении в департаменте Арьеж на юге страны женщины-фермера и ее 13-летней дочери, сбитых автомобилем, врезавшимся в баррикаду. Глава семейства госпитализирован в тяжелом состоянии.
В попытке отреагировать на гнев фермеров премьер-министр Габриэль Атталь "скоро отправится на места", объявила в среду официальный представитель правительства Приска Тевено, слова которой приводит Le Figaro.
"Сельхозпроизводители посылают нам призыв. Мы услышали его, и мы продолжим на него отвечать", - сказала Тевено.
Она также заверила, что у правительства нет намерения препятствовать блокировке дорог, поскольку это делается "в рамках закона".
Телеканал BFMTV передает, что движение на данном этапе распространяется на большинство регионов Франции и приближается к Парижу. Отдельные акции уже начались в столичном регионе Иль-де-Франс.
Председатель FNSEA Арно Руссо заявил в среду телеканалу France 2, что федерация пока не планирует акций в столице. Однако, добавил он, "мы не исключаем никаких вариантов".
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